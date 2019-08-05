ظريف:, أمن, إيران, ليس, للبيع, والشراء,

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قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد يوم الأحد إن النائب العام في بلاده...
أعلنت الحكومة الهندية اليوم إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير،...
وصلت مديرة شرطة أوكلاند في نيوزيلندا، نائلة حسن، إلى السعودية، في ضيافة خادم...
قُتل 19 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، في انفجار ناتج عن حادث تصادم بقلب العاصمة...
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ، إن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات...
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن احتجاز ناقلة نفط أخرى قرب جزيرة...
في مدينة دايتون بولاية اوهايو الامريكية تعرض صباح اليوم عشرة اشخاص لاطلاق النار....
أعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر...
أفادت جريدة "القدس العربي" اللندنية السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...
خصص مجلس الأمن جلسته التي عقدها الليلة، النقاش لبحث قضية الأطفال في حالات...