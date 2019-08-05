مجلس, الكعبية, طباش, حجاجرة, ينجز, تعبيد, شارع, المدرسة, الابتدائية,

تحت متابعة وإشراف الرئيس السيد رافع حجاجرة (أبو عدنان)، قام المجلس المحلي كعبية طباش حجاجرة، أمس الأحد، بتعبيد شارع المدرسة الابتدائية حتى التفافي حارة الشاكون الخارجي، وذلك استمرارًا لمشاريع التطوير وصيانة البنية التحتية في كعبية طباش حجاجرة.