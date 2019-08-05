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ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان ليسلم على مجموعة من العاملين في الميدان
2019-08-05 10:16:35
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ملك الأردن يوقف موكبه وسط عمان ليسلم على مجموعة من العاملين في الميدان
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