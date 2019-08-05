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2019-08-05 12:04:20
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شاكيد تقترح فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة
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2019-08-05 11:52:52
المكسيك تدرس رفع دعوى تصف مذبحة إل باسو في تكساس بأنها "إرهاب"
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2019-08-05 11:46:37
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2019-08-05 11:50:22
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ظريف: أمن إيران ليس للبيع والشراء
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2019-08-05 09:51:46
الناصرة - ارتفاع بنسبة 25% بعدد مخالفات استعمال الهاتف أثناء السياقة في عام 2018 بالمقارنة مع 2017
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2019-08-05 07:29:17
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2019-08-05 07:25:33
مفتي القدس : صلاة عيد الأضحى الساعة 6:35
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مصر: قتلى ومصابون في انفجار نتج عن تصادم سيارات بقلب القاهرة
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2019-08-05 10:15:30
باقة الغربية - مصرع الشاب يوسف هجاص بيادسة 22 عاما واصابة اخرين اثر اصطدام سيارة بشحرة
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أوكراني يحول قاربه إلى ليموزين
2019-08-05 10:15:43
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أوكراني يحول قاربه إلى ليموزين
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