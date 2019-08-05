"العنيد", ميسي, يجدد, عهده, لجماهير, برشلونة, (فيديو),

أصر ليونيل ميسي على أنه ليس نادما على ما قاله في مثل هذه الأيام من العام الماضي، عندما وعد جماهير فريقه برشلونة بحصد كل الألقاب، ثم انتهى الموسم بالحصول على لقب "الليغا" فقط.

وقال النجم الأرجنتيني ميسي خلال رسالته لجماهير "البارسا" قبل انطلاق مباراة كأس "خوان غامبر" ضد أرسنال (1-2) أمس: "الحقيقة أنه من الصعب قول شيء اليوم بعدما حصل الموسم الماضي، لكنني لست نادما على أي شيء، وأكرر ما قلته الموسم الماضي.. أثق في هذا الفريق وهذه المجموعة من اللاعبين والجهاز الفني".وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أننا سنقاتل جميعا مرة أخرى من أجل تحقيق كل الألقاب. الموسم الماضي انتهى بالمرارة بسبب ما حدث، لكن يجب أن نقدر ما حققناه".وتابع "البرغوث": "التتويج بالدوري 8 مرات في 11 موسما أمر إعجازي في أي ناد آخر، وربما لم يكن لدينا الشجاعة الكافية للقتال على كل شيء، وهذا العام سيكون مختلفا".واختتم حديثه: "نحن مع أهداف جديدة نأمل في أن نسير في نفس الطريق لتحقيق الألقاب، يحيا برشلونة وتحيا كتالونيا".وخيب رفاق ميسي آمال جماهير فريقهم في الموسم الماضي، وذلك بالخروج من الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، بعد الخسارة برباعية مذلة، قبل أن تكتمل المأساة بخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، ليكتفي الفريق الكتالوني بلقب واحد، وهو لقب مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".