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هيفاء وهبي بإطلالة غريبة بعد ان تركها محمد وزيري!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة غريبة وذلك بعد ساعات على اعلان محمد وزيري استقالته من ادراة اعمالها.



فقد ظهرت هيفاء وهبي في الصورة, التي منعت خاصية التعليقات عنها، وقد غطى شعرها وجهها بينما كانت تبعده بيديها.

 
وفي وقت سابق، وجهت هيفاء وهبي سؤالًا الى متابعيها، عبر حسابها على تويتر، قائلةً: “في شي غلط، كم مرة بتقطع هالكلمة ‏بيومنا”.

وقد تفاعل الجمهور مع سؤال هيفاء، وردت عليها إحدى المتابعات بأن هذه الكلمة صارت معها بشكل كبير اليوم، فسألتها هيفاء وهبي عن ‏السبب، فأخبرتها أنها منذ استيقظت من نومها، وهي تشعر بأنها عصبية، لدرجة أنها أخرجت عصبيتها على شخص ما.‏


أعطت هيفاء وهبي الحل للمتابعة وقالت لها: “جربي اعملي شي واحد حلو اليوم لنفسك، أو لشخص آخر مثلا راضي هيدا اللي فشيتي ‏خلقك فيه، معك حق بتصير”.‏


في حين ردت هيفاء، على أحد المتابعين الذي علق ساخرًا “لا حكيمة؟ بتدي حقن”، لتجيبه هيفاء قائلة: “لا بدي بلوكات”.‏




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