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رئيسة شرطة نيوزيلندا تلبي دعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصلت مديرة شرطة أوكلاند في نيوزيلندا، نائلة حسن، إلى السعودية، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، لأداء فريضه الحج لهذا العام.



 ونائلة حسن، هي مديرة الشرطة في أوكلاند المعروفة بكبرى مدن نيوزيلندا، حيث يقيم فيها أكثر من ربع سكان البلاد البالغين 5 ملايين. وقد فاجأت العالم حين كانت تلقي كلمة في تأبين ضحايا المجزرة، بالإعلان أنها مسلمة.


وأكدت في مقطع فيديو أنها ولدت من أسرة مسلمة لأب باكستاني من لاهور، وأم إنجليزية.


وقالت: “خطابي في تأبين ضحايا مسجد نيوزلندا، كان نابعاً من القلب. كانت مشاعري عارمة بسبب الهجوم الإرهابي الذي أثر في المجتمع النيوزيلندي، وعلى المجتمع المسلم، لأنه كان حدث غير متوقع في البلاد”.


وأضافت: “المسلم يحلم برؤية الكعبة المشرفة، والذهاب لمكة المكرمة والمدنية المنورة، فحين رأيت الكعبة هذا الصباح، كنت منبهرة حقاً، حينها تيقنت أني حققت حلمي”




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