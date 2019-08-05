الناصرة - ارتفاع بنسبة 25% بعدد مخالفات استعمال الهاتف أثناء السياقة في عام 2018 بالمقارنة مع 2017

في سنة 2018 أصدر شرطيو الشرطة الإسرائيلية في الناصرة 663 مخالفة لسائقين عن استعمال الهاتف الخلوي أثناء السياقة فهي تكون المدينة التي تحتل أعلى مرتبة في عدد المخالفات المصْدَرة من بين مدن المجتمع العربي. حيث أُصدِرت في المدينة في سنة 2017 530 مخالفة. أي ارتفاع ب-25% بين السنتين 2017 و-2018 في كمية المخالفات التي أُصدِرت في الناصرة.ويتبين من معطيات الشرطة التي وردت جمعية "أور ياروك" أنه في سنة 2018 أُصدِرت 562 مخالفة لسائقين في الطيرة عن استعمال الهاتف الخلوي أثناء السياقة في مقابل 491 مخالفة أُصدِرت لسائقين في طمرة، المدينة التي تحتل المرتبة الثالثة في كمية المخالفات المصْدَرة من بين مدن المجتمع العربي في هذه السنة. ويتبين كذلك أنه في سنة 2018 طرأ ارتفاع ب-54% في عدد المخالفات التي أُصدِرت لسائقين في الطيرة عن استعمال الهاتف الخلوي أثناء السياقة في مقابل سنة 2017 وفي طمرة سُجِّل ارتفاع ب-128% في سنة 2018 في مقابل سنة 2017.المدن التي تحتل أعلى مرتبة في كمية المخالفات المصْدَرة في إسرائيل:يتبين من المعطيات أنه في سنة 2018 أُصدِرت 8,658 مخالفة لسائقين في القدس عن استعمال الهاتف الخلوي أثناء السياقة (ارتفاع ب-7% بالمقارنة مع سنة 2017)في مقابل 3,139 مخالفة أُصدِرت لسائقين في تل أبيب-يافا (إنخفاض ب-6% في كمية المخالفات التي أُصدِرت في المدينة في السنة السابقة). وتلي القدسَ وتل أبيب-يافا بيتاح تيكفا التي تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر المخالفات المصْدَرة للسائقين الذين يبعثون رسائل نصية مع 3,014 مخالفة (إرتفاع ب-28% بالمقارنة مع سنة 2017)، وتحتل المرتبة الرابعة نتانيا مع 2,221 مخالفة (إرتفاع ب-11% بالمقارنة مع سنة 2017) وفي المرتبة الخامسة يمكن أن تجد ريشون لتسيون التي أُصدِرت فيها 1,934 مخالفة في سنة 2018 (إرتفاع ب-14% بالمقارنة مع سنة 2017).إيريز كيتا مدير عام جمعية أور ياروك: "بالرغم من أن أغلبية مطلقة من الجمهور تعي أن استعمال الهاتف الخلوي أثناء السياقة يشكل عملا يعرّض الحياة للخطر، يفعل الكثار ذلك ولا يخشون من أن يُضبطو من قبل الشرطة. ومن أجل منع الظاهرة هذه يتوجب تكثيف الحضور الشرطي في الطرق وخلق الردع والإدراك لدى السائقين بأنه هناك احتمال عالٍ لأن يُضبطو في حالة كونهم يستعملون الهاتف أثناء السياقة وكونهم يعرّضون حياتنا جميعا للخطر. وفي الوقت نفسه، يتوجب النهوض بحلول تكنولوجية ستتيح حجب رسائل نصية أثناء السياقة وستتيح الاستعمال الصوتي فقط".ويعيرون في الشرطة أهمية مركزية لتطبيق قوانين استعمال الأجهزة الخلوية أثناء السياقة وفي سنة 2018 زادوا من كمية المخالفات المصْدَرة لسائقين قاموا باستعمال الهاتف أثناء السياقة. حيث أُصدِرت 124,882 مخالفة لسائقين في مقابل 108,471 مخالفة أُصدِرت في سنة 2017- إرتفاع ب-15%.وتكشف نظرة ملقاة إلى المعطيات أنه من ضمن المخالفات ال-124,882 التي أُصدِرت من قبل الشرطة، أُصدِرت 122,745 مخالفة عن استعمال هاتف أثناء مسير المركبة ليس بواسطة جهاز تحدّث لايدوي أو مايكروفون مركَّبيْن في المركبة. حيث أُصدِرت 230 مخالفة لمعلّمي سياقة قاموا باستعمال الهاتف النقال خلال درس السياقة وأُصدِرت 1,907 مخالفات لسائقين قرأوا أو بعثوا رسالة نصية.