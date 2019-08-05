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طوني قطان يحقق 70 مليون ب "يلي بتحب النعنع"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حققت أغنية النجم الشاب طوني قطان "يلي بتحب النعنع" أكثر من 70 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، حيث نشر قطان عبر حسابه على تطبيق انستغرام صورة كتب عليها "يلي بتحب النعنع 70 مليون مشاهدة شكراً على محبتكم".



هذا وطرح طوني قطان منذ بضعة أيام اغنية جديدة بعنوان "يلا" من كلماته والحانه وتوزيعه، والتي تلقى نجاحاً كبيراً منذ طرحها، وتقول كلمات الأغنية:


الليلة ليلة حب الليلة، ويلي من عيونك يا ويلي، بدي بوسة وبدي غمرة، بدي نبقى احلا عيلة


يلا عالسهرة يلا، ليلة فرح ان شاء الله، الليلة عندي اياكي، احلا من القمر والله.




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