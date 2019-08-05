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مصرع طفلة رضيعة فلسطينية و8 إصابات متفاوتة بينها خطيرة لشابة بحادث طرق مروع على شارع 578



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع بين تراكتور و سيارة ، على شارع رقم 578، . صباح اليوم الاثنين عن مصرع  طفلة (6 أشهر- فلسطينية) متأثرة بجراحها البالغة


 وتم تقديم الاسعافات الأولية لـ8 مصابين، وهم: شابة (24 عاما- فلسطينية) وصفت جراحها بالخطيرة وإصابة بالرأس، وتم نقلها بواسطة طائرة عامودية تابعة لمركز نجمة داوود الحمراء، الى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، فيما أصيب فتى (7 سنوات) بجراح بين طفيفة ومتوسطة، ووصفت جراح ثلاثة مصابين آخرين بالطفيفة (ركاب التراكتور)، بينهم طفل (3 سنوات)، و3 مصابين آخرين (ركاب السيارة) وصفت جراحهم بالطفيفة" 




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