الأغذية, الغنية, بفيتامين, А, تخفض, خطر, السرطان,

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يعتبر الآيس كريم إحدى الحلويات الأكثر شعبية في مختلف بلدان العالم. وفي السنوات...
لا تستطيع البيوت عادة في فصل الصيف الاستغناء عن فاكهة الكرز، تلك الفاكهة الحمراء...
يركز المتخصصون في مجال الصحة واللياقة البدنية بشكل كبير على رصد كيفية تأثير الوزن...
تشكّل التغذية جزءاً لا يتجزّأ من سبل علاج بعض الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط...
نجح علماء في جامعة أميركية في تطوير فحص دم جديد يمكنه اكتشاف بروتينات "الزهايمر"،...
يوافق الأول من أغسطس اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الرئة، حيث تفيد الإحصائيات...
توصلت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى...
يعتبر الموز من أكثر الفواكه شعبية على مستوى العالم، ويلجأ إليه الكثيرون كوجبة...
تفيد خبيرة التغذية لودميلا بابيتش، بأن تناول البطيخ الأصفر له تأثيرات صحية...
حذر الأطباء من أن الأرصفة يمكن أن تصبح ساخنة بدرجة تكفي لحرق اللحم البشري خلال...