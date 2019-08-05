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هذه هي مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ينتظر عشاق كرة القدم لحظة بدء الدوريات الأوروبية مجددا بعد توقف بسبب العطلة الصيفية للاعبين وإقامة العديد من البطولات القارية، مثل أمم إفريقيا وكوبا أمريكا والكأس الذهبية.



صافرة البداية ستنطلق أولا من الملاعب الإنجليزية والفرنسية، حيث تستعد الأندية للإعلان عن فوزها الأول يوم التاسع من الشهر الجاري.


ويتضمن الأسبوع الأول من "البريميرليغ" 10 مباريات تقام على مدار ثلاثة أيام، حيث يشتمل اليوم الأول على مباراة واحدة فقط بين ليفربول ونوريتش سيتي.


فيما يواجه موناكو نظيره ليون لتكون المواجهة الأولى في الدوري الفرنسي.


وتنطلق على إثرها مباريات الدوري الإسباني، في السادس عشر من أغسطس، إذ يلعب برشلونة بطل النسخة الماضية خارج الديار في مواجهة أتلتيك بيلباو.


وسيكون التاريخ نفسه 16 من الشهر الجاري موعد انطلاقة مشوار الدوري الألماني بمواجهة بايرن ميونخ بطل "البوندسليغا" للموسم الماضي أمام هيرتا برلين.


وآخر الدوريات الأوروبية الكبرى، ستنطلق بلقاء إنتر ميلان لضيفه ليتشي في الدوري الإيطالي في الـ 24 أغسطس. 




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