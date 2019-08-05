الفنان, ياسر, العظمة, ينفي, خبر, وفاته, بطريقة, كوميدية,

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تداول رواد مواقع التواصل فيديو قديم للفنانة بلقيس فتحي تظهر فيه وهي تقلد إحدى...
كشفت الفنانة المغربية آمال صابر عن سعادتها بنجاح الفيديو كليب الأخير الذي صورته...
تحت عنوان "حاتم العراقي 2019" طرح "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي ميني...
نشرت الفنانة السورية أصالة صورة لها عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”، مصحوبة بتعليق...
قبل ان يتم اعلان اسماء الفنانين الاربعة الذي سيكونون ضمن لجنة تحكيم برنامج "ذا...
لا شك ان مسلسل الطائر المبكر حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي وأن البطلين جان...
ألغت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعتها لصفحات "ذو فويس" الخاصة على مواقع...
اطلق النجم الشاب طوني قطان اغنيته الجديدة "يلا" من كلمات والحان وتوزيع طوني قطان...
بمقابلة أجراها الإعلامي جو بو غزالي مع الفنانة السورية رويدا عطية، وبسؤال طرحه...
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، وسام الثقافة...