الفنان, ياسر, العظمة, ينفي, خبر, وفاته, بطريقة, كوميدية,

رد الفنان السوري المعروف ​ياسر العظمة على شائعة موته بحادث سير في العاصمة دمشق بطريقة طريفة ولا تخلو من أسلوبه الساخر الذي تميز به في أعماله الكوميدية.

ونشر العظمة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" رسالة صوتية وجهها لمروجي شائعة وفاته، قال فيها: "قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلًا سافرت!، أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت".وختم قائلًا: "كذب الحاسد والواشي والسوشال ميديا والنت".