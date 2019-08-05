مفتي, القدس, :, صلاة, عيد, الأضحى, الساعة, 6:35,

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ هو الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة من صباح يوم الأحد 10 ذي الحجة 1440هـ، الموافق 11/8/2019م حسب التوقيت الصيفي.

وناشد المفتي المواطنين زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى في هذه الأيام المباركة ومواساتهم فيها، وبخاصة أيام العيد، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.