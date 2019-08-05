مصر:, قتلى, ومصابون, في, انفجار, نتج, عن, تصادم, سيارات, بقلب, القاهرة,

قُتل 19 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، في انفجار ناتج عن حادث تصادم بقلب العاصمة المصرية القاهرة، بحسب مسؤولين.

ووقع الحادث بشارع كورنيش النيل أمام المعهد القومي للأورام، بمنطقة المنيل، جنوبي القاهرة، وهي مستشفى متخصصة في علاج السرطان.وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن الانفجار وقع بسبب تصادم سيارة، كانت تسير عكس الاتجاه، مع 3 سيارات أخرى.لكن مصدرا أمنيا قال إن الشرطة تعمل على استيضاح المزيد عن أسباب الحادث وهوية قائد السيارة المتسببة فيه، وما إذا كان حادثا عرضيا من عدمه.من جهته، أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، بفتح تحقيق في الحادث.