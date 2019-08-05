تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-05 07:53:19 مصرع طفلة رضيعة فلسطينية و8 إصابات متفاوتة بينها خطيرة لشابة بحادث طرق مروع على شارع 578 |  2019-08-05 07:29:17 تمثال "توت عنخ آمون" الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة! |  2019-08-05 07:25:33 مفتي القدس : صلاة عيد الأضحى الساعة 6:35 |  2019-08-05 07:24:36 مصر: قتلى ومصابون في انفجار نتج عن تصادم سيارات بقلب القاهرة |  2019-08-05 06:33:30 باقة الغربية - مصرع الشاب يوسف هجاص بيادسة 22 عاما واصابة اخرين اثر اصطدام سيارة بشحرة |  2019-08-05 06:22:09 اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع الجاري |  2019-08-05 06:20:04 أردوغان: أبلغنا واشنطن وموسكو عزمنا شن عملية عسكرية شمال سوريا |  2019-08-04 21:34:39 اصابة شابين من الجديدة المكر خلال شجار في كابول |  2019-08-04 21:33:51 ركلات الترجيح تهدي مانشستر سيتي الدرع الخيرية |  2019-08-04 21:32:47 مكوناته صحية.. جربوا هذا الآيس كريم اللذيذ! |  2019-08-04 21:30:43 رفلين يهاتف السفير رضا منصور مواسيًا لما تعرض له خلال فحص أمني |  2019-08-04 21:27:53 احياء الذكرى ال14 لمجزرة شفاعمرو وسط مشاركة جماهيرية واسعة |  2019-08-04 14:59:48 برشلونة يبرم رسميًا صفقة جديدة |  2019-08-04 14:53:08 دالية الكرمل:اصابة ام وطفلها الرضيع جراء انقلاب سيارة |  2019-08-04 15:00:09 مصادر: الجيش الاسرائيلي طلب من حماس نشر عناصرها على السياج الفاصل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

باقة الغربية - مصرع الشاب يوسف هجاص بيادسة 22 عاما واصابة اخرين اثر اصطدام سيارة بشحرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب  يوسف هجاص بيادسة (22 عاما) مصرعه واصيب 4 اخرين بجراح طفيفة جراء تعرضهم صباح اليوم الاثنين لحادث طرق مروع على مدخل مدينة باقة الغربية بعد اصطدام سيارة خصوصية بشجرة. 



وتم نقل المصابين للمستشفى لاستكمال علاجهم هناك 

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث 




كلمات متعلقة

باقة, الغربية, -, مصرع, الشاب, يوسف, هجاص, بيادسة, 22, عاما, واصابة, اخرين, اثر, اصطدام, سيارة, بشحرة,

تابعونــا

مصرع طفلة رضيعة فلسطينية و8 إصابات متفاوتة بينها خطيرة لشابة بحادث طرق مروع على شارع 578 مصرع طفلة رضيعة فلسطينية و8 إصابات متفاوتة بينها خطيرة لشابة بحادث طرق مروع على شارع 578 2019-08-05 | 07:53:19

اسفر حادث طرق مروع بين تراكتور و سيارة ، على شارع رقم 578، . صباح اليوم الاثنين عن...

مفتي القدس : صلاة عيد الأضحى الساعة 6:35 مفتي القدس : صلاة عيد الأضحى الساعة 6:35 2019-08-05 | 07:25:33

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع الجاري اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع الجاري 2019-08-05 | 06:22:09

يكون الجو اليوم الاثنين حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

اصابة شابين من الجديدة المكر خلال شجار في كابول اصابة شابين من الجديدة المكر خلال شجار في كابول 2019-08-04 | 21:34:39

جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شجار عنيف وقع بين عائلتين في بلدة كابول مساء اليوم...

رفلين يهاتف السفير رضا منصور مواسيًا لما تعرض له خلال فحص أمني رفلين يهاتف السفير رضا منصور مواسيًا لما تعرض له خلال فحص أمني 2019-08-04 | 21:30:43

هاتف رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم مع سفير إسرائيل لدى بنما رضا منصور على...

احياء الذكرى ال14 لمجزرة شفاعمرو وسط مشاركة جماهيرية واسعة احياء الذكرى ال14 لمجزرة شفاعمرو وسط مشاركة جماهيرية واسعة 2019-08-04 | 21:27:53

وسط مشاركة المئات من اهالي شفاعمرو من مختلف المناطق العربية في البلاد، احيت...

دالية الكرمل:اصابة ام وطفلها الرضيع جراء انقلاب سيارة دالية الكرمل:اصابة ام وطفلها الرضيع جراء انقلاب سيارة 2019-08-04 | 14:53:08

اسفر حادث طرق ذاتي على شارع ابو ابراهيم في دالية الكرمل عن اصابة ام وطفلها الرضيع...

تمديد اعتقال المشتبهين من كفرمندا بالضلوع بحادث طرق اسفر عن مقتل شابة تمديد اعتقال المشتبهين من كفرمندا بالضلوع بحادث طرق اسفر عن مقتل شابة 2019-08-04 | 13:42:26

مددت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الاحد اعتقال شابين من كفرمندا احدهما قاصر ,...

اعتقال سيدة وشابين بشبهة ضلوعهم باطلاق النار على العروس في قلنسوة اعتقال سيدة وشابين بشبهة ضلوعهم باطلاق النار على العروس في قلنسوة 2019-08-04 | 13:43:46

اعتقلت الشرطة ظهر اليوم الاحد سيدة (50عاماً)وشابين(18,24عاماً) بشبهة ضلوعهم باطلاق...

اعتقال شاب من الجديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال امن في مستشفى بن تسيون اعتقال شاب من الجديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال امن في مستشفى بن تسيون 2019-08-04 | 13:00:49

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من جديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق حيفا مسيرة طلعة العذراء اغلاق شوارع الشرطة احتفالات عيد مدينة بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين ضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة التوقيت الشتوي فجر الاحد 30 الشهر الجاري اعادة عقارب الساعة رقاد العذراء القدس اعتقال مشتبه قاصر يهودي عنصرية كنيسة القدس المسيحيين اطلاق نار سيارة ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات غازي اغبارية مصمص قرية شبهات أمنية اطلاق سراح اعتقال 18 يوما التحقيق معه اعتقاله المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام المتابعة لجنة اعلان محظورة الحركة الاسلامية الشق الشمالي للرد قرار الحكومة اصابة فتى كفر مندا تعرض دهس حادث مستشفى رمبام حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة اغلاق شارع 90 قرب ايلات سيول فيضانات تدفق مياه غمرت الشارع الشرطة ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلاد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com