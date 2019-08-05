باقة الغربية - مصرع الشاب يوسف هجاص بيادسة 22 عاما واصابة اخرين اثر اصطدام سيارة بشحرة

لقي الشاب يوسف هجاص بيادسة (22 عاما) مصرعه واصيب 4 اخرين بجراح طفيفة جراء تعرضهم صباح اليوم الاثنين لحادث طرق مروع على مدخل مدينة باقة الغربية بعد اصطدام سيارة خصوصية بشجرة.

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