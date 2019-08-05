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اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع الجاري



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يكون الجو اليوم الاثنين حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في  المناطق الجبلية حاراُ نسبياً الى حار بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الثلاثاء 2019/08/06: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الاربعاء 2019/08/07: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


الخميس 2019/08/08: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:


1-    التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.


2-    خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.




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