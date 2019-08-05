اجواء, حارة, حتى, نهاية, الاسبوع, الجاري,

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اسفر حادث طرق مروع بين تراكتور و سيارة ، على شارع رقم 578، . صباح اليوم الاثنين عن...
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
لقي الشاب يوسف هجاص بيادسة (22 عاما) مصرعه واصيب 4 اخرين بجراح طفيفة جراء تعرضهم...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شجار عنيف وقع بين عائلتين في بلدة كابول مساء اليوم...
هاتف رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم مع سفير إسرائيل لدى بنما رضا منصور على...
وسط مشاركة المئات من اهالي شفاعمرو من مختلف المناطق العربية في البلاد، احيت...
اسفر حادث طرق ذاتي على شارع ابو ابراهيم في دالية الكرمل عن اصابة ام وطفلها الرضيع...
مددت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الاحد اعتقال شابين من كفرمندا احدهما قاصر ,...
اعتقلت الشرطة ظهر اليوم الاحد سيدة (50عاماً)وشابين(18,24عاماً) بشبهة ضلوعهم باطلاق...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من جديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب...