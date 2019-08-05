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أردوغان: أبلغنا واشنطن وموسكو عزمنا شن عملية عسكرية شمال سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم ، إن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.



وقال أردوغان إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.


ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العام الماضي اعتزامه سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية.


وكانت الوحدات حليف واشنطن الرئيسي على الأرض في سوريا خلال المعركة ضد تنظيم داعش، لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية.



وتقول أنقرة إن الولايات المتحدة جمدت المساعي الرامية لإقامة المنطقة الآمنة وطالبت واشنطن بقطع صلاتها بالوحدات.




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