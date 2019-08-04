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اصابة شابين من الجديدة المكر خلال شجار في كابول



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جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شجار عنيف وقع بين عائلتين في بلدة كابول مساء اليوم الاحد اسفر عن اصابة شابين من الجديدة المكر .

الطواقم الطبية نقلت الشابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ووصفت اصابتهما بين الطفيفة والمتوسطة .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شابين من الجديدة المكر خلال شجار في كابول




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