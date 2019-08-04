اصابة, شابين, من, الجديدة, المكر, خلال, شجار, في, كابول,

جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شجار عنيف وقع بين عائلتين في بلدة كابول مساء اليوم الاحد اسفر عن اصابة شابين من الجديدة المكر .

الطواقم الطبية نقلت الشابين الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ووصفت اصابتهما بين الطفيفة والمتوسطة .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .