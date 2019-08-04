ركلات, الترجيح, تهدي, مانشستر, سيتي, الدرع, الخيرية,

حقق مانشستر سيتي لقب درع المجتمع "الدرع الخيرية سابقا" مساء الأحد، بفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "ويمبلي".

وسجل رحيم سترلينج هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 12، قبل أن يعادل جويل ماتيب النتيجة لليفربول بالدقيقة 77، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ويهدر جورجينيو فينالدوم ركلة لليفربول رجحت كفة سيتي الذي نجح في تنفيذ 5 ركلات.ولجأ جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى الإبقاء على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والبرازيلي جابريال جيسوس على مقاعد البدلاء، مفضلا إشراك رحيم سترلينج كمهاجم بين الجناحين ليروي ساني وبرناردو سيلفا، فيما زج بلاعب الوسط الإسباني الجديد رودري أساسيا.أما مدرب ليفربول يورجن كلوب، فاقتقد لخدمات مهاجمه السنغالي ساديو ماني الذي سينضم لمعسكر الفريق يوم الإثنين عقب انتهاء إجازته، كما أشرك جو جوميز إلى جانب فيرجيل فان دايك في عمق الخط الخلفي.وهزّ ساني شباك ليفربول الجانبية في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من سترلينج الذي خطف الكرة من جوميز،ورد ليفربول بالدقيقة السادسة عندما استلم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الكرة وغربل دفاع سيتي بطريقة أكروباتية قبل أن يسدد كرة سيطر عليها الحارس التشيلي كلاوديو برافو بسهولة.