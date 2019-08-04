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رفلين يهاتف السفير رضا منصور مواسيًا لما تعرض له خلال فحص أمني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاتف الرئيس الاسرائيلي رؤوفين رفلين مساء اليوم مع سفير إسرائيل لدى بنما رضا منصور على خلفية ما اعتبره الأخير تعرضه مع أبناء عائلته لتمييز ومعاملة اعتبرها مهينة خلال فحص أمني في مدخل مطار بن غوريون الدولي.   وقال رفلين لمنصور خلال المكالمة الهاتفية أنه قرأ ما كتبه ولا يمكنه البقاء غير مبال لما يشعر به ولابد أخذ ذلك بعين الاعتبار.  وأضاف انه لا يريد الخوض في تفاصيل التحقيق في هذه القضية كون جميع الأطراف المعنية تعمل على الموضوع.  مشيرًا إلى ان الحلف بين الدولة والطائفة الدرزية هو حلف حياة.  وأعرب رئيس الدولة عن تقديره للعمل الدبلوماسي الذي قام به منصور على مر السنين.  وكان السفير منصور قد نشر على صفحته في الفيسبوك أنه تعرض لمعاملة عنصرية وسيئة من عنصر أمن عند مدخل المطار.
رفلين يهاتف السفير رضا منصور مواسيًا لما تعرض له خلال فحص أمني




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