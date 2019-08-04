احياء, الذكرى, ال14, لمجزرة, شفاعمرو, وسط, مشاركة, جماهيرية, واسعة,

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جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شجار عنيف وقع بين عائلتين في بلدة كابول مساء اليوم...
هاتف رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم مع سفير إسرائيل لدى بنما رضا منصور على...
اسفر حادث طرق ذاتي على شارع ابو ابراهيم في دالية الكرمل عن اصابة ام وطفلها الرضيع...
مددت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الاحد اعتقال شابين من كفرمندا احدهما قاصر ,...
اعتقلت الشرطة ظهر اليوم الاحد سيدة (50عاماً)وشابين(18,24عاماً) بشبهة ضلوعهم باطلاق...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من جديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم مواطن يبلغ من العمر 58 عاماً من سكان بلدة مجدل شمس بشبهة...
بحضور مهيب وبتنظيم راقي ومستوى عالمي , نظم مستشفى العائلة المقدسة في مدينة...
اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية عن اصابة رجل (40عاماً)بجراح خطيرة وشاب...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"اقدم مجهولون الليلة الماضية على...