احياء, الذكرى, ال14, لمجزرة, شفاعمرو, وسط, مشاركة, جماهيرية, واسعة,

وسط مشاركة المئات من اهالي شفاعمرو من مختلف المناطق العربية في البلاد، احيت الجماهير مساء اليوم الاحد الذكرى ال14 للمجزرة التي نفّذها المتطرف نتان زاده عام 2005 في احدى الحافلات داخل المدينة عندما فتح النار على ركّاب الحافلة العرب ما أدّى إلى استشهاد 4 مواطنين من أبناء المدينة، وهم ميشيل بحوث ونادر حايك و الشقيقتان هزار ودينا تركي نمارنة، قبل أن يتمكن مواطنون غاضبون من شفاعمرو من صد الجند الإرهابي ومنعه من مواصلة مجزرته البشعة.

وقد شارك في احياء الذكرى المئات من اهالي المدينة .