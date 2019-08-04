تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-04 21:34:39 اصابة شابين من الجديدة المكر خلال شجار في كابول |  2019-08-04 21:33:51 ركلات الترجيح تهدي مانشستر سيتي الدرع الخيرية |  2019-08-04 21:32:47 مكوناته صحية.. جربوا هذا الآيس كريم اللذيذ! |  2019-08-04 21:30:43 رفلين يهاتف السفير رضا منصور مواسيًا لما تعرض له خلال فحص أمني |  2019-08-04 21:27:53 احياء الذكرى ال14 لمجزرة شفاعمرو وسط مشاركة جماهيرية واسعة |  2019-08-04 14:59:48 برشلونة يبرم رسميًا صفقة جديدة |  2019-08-04 14:53:08 دالية الكرمل:اصابة ام وطفلها الرضيع جراء انقلاب سيارة |  2019-08-04 15:00:09 مصادر: الجيش الاسرائيلي طلب من حماس نشر عناصرها على السياج الفاصل |  2019-08-04 13:42:26 تمديد اعتقال المشتبهين من كفرمندا بالضلوع بحادث طرق اسفر عن مقتل شابة |  2019-08-04 14:38:21 بلقيس فتحي تقلد حلا الترك وتقلب انستقرام! |  2019-08-04 13:52:38 للقرارات السليمة عليك بـ"الكرز"! |  2019-08-04 13:49:37 رسميا.. نجم يوفنتوس يرحل إلى إيفرتون |  2019-08-04 13:43:46 اعتقال سيدة وشابين بشبهة ضلوعهم باطلاق النار على العروس في قلنسوة |  2019-08-04 13:00:49 اعتقال شاب من الجديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال امن في مستشفى بن تسيون |  2019-08-04 12:37:37 الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط أخرى في الخليج الفارسي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

احياء الذكرى ال14 لمجزرة شفاعمرو وسط مشاركة جماهيرية واسعة



  |     |   اضافة تعليق



وسط مشاركة المئات من اهالي شفاعمرو من مختلف المناطق العربية في البلاد، احيت الجماهير مساء اليوم الاحد الذكرى ال14 للمجزرة التي نفّذها المتطرف نتان زاده عام 2005 في احدى الحافلات داخل المدينة عندما فتح النار على ركّاب الحافلة العرب ما أدّى إلى استشهاد 4 مواطنين من أبناء المدينة، وهم ميشيل بحوث ونادر حايك و الشقيقتان هزار ودينا تركي نمارنة، قبل أن يتمكن مواطنون غاضبون من شفاعمرو من صد الجند الإرهابي ومنعه من مواصلة مجزرته البشعة.


وقد شارك في احياء الذكرى المئات من اهالي المدينة .




كلمات متعلقة

احياء, الذكرى, ال14, لمجزرة, شفاعمرو, وسط, مشاركة, جماهيرية, واسعة,

تابعونــا

اصابة شابين من الجديدة المكر خلال شجار في كابول اصابة شابين من الجديدة المكر خلال شجار في كابول 2019-08-04 | 21:34:39

جاء في بيان صادر عن الشرطة ان شجار عنيف وقع بين عائلتين في بلدة كابول مساء اليوم...

رفلين يهاتف السفير رضا منصور مواسيًا لما تعرض له خلال فحص أمني رفلين يهاتف السفير رضا منصور مواسيًا لما تعرض له خلال فحص أمني 2019-08-04 | 21:30:43

هاتف رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم مع سفير إسرائيل لدى بنما رضا منصور على...

دالية الكرمل:اصابة ام وطفلها الرضيع جراء انقلاب سيارة دالية الكرمل:اصابة ام وطفلها الرضيع جراء انقلاب سيارة 2019-08-04 | 14:53:08

اسفر حادث طرق ذاتي على شارع ابو ابراهيم في دالية الكرمل عن اصابة ام وطفلها الرضيع...

تمديد اعتقال المشتبهين من كفرمندا بالضلوع بحادث طرق اسفر عن مقتل شابة تمديد اعتقال المشتبهين من كفرمندا بالضلوع بحادث طرق اسفر عن مقتل شابة 2019-08-04 | 13:42:26

مددت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الاحد اعتقال شابين من كفرمندا احدهما قاصر ,...

اعتقال سيدة وشابين بشبهة ضلوعهم باطلاق النار على العروس في قلنسوة اعتقال سيدة وشابين بشبهة ضلوعهم باطلاق النار على العروس في قلنسوة 2019-08-04 | 13:43:46

اعتقلت الشرطة ظهر اليوم الاحد سيدة (50عاماً)وشابين(18,24عاماً) بشبهة ضلوعهم باطلاق...

اعتقال شاب من الجديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال امن في مستشفى بن تسيون اعتقال شاب من الجديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال امن في مستشفى بن تسيون 2019-08-04 | 13:00:49

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من جديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب...

اعتقال رجل 58 عاماً من مجدل شمس بشبهة الاعتداء على اخر اعتقال رجل 58 عاماً من مجدل شمس بشبهة الاعتداء على اخر 2019-08-04 | 12:33:36

اعتقلت الشرطة فجر اليوم مواطن يبلغ من العمر 58 عاماً من سكان بلدة مجدل شمس بشبهة...

مشاركة واسعة في مهرجان اسبوع الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة مشاركة واسعة في مهرجان اسبوع الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة 2019-08-04 | 11:41:23

بحضور مهيب وبتنظيم راقي ومستوى عالمي , نظم مستشفى العائلة المقدسة في مدينة...

اصابة خطيرة في حادث طرق مروع قرب حيفا اصابة خطيرة في حادث طرق مروع قرب حيفا 2019-08-04 | 10:38:23

اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية عن اصابة رجل (40عاماً)بجراح خطيرة وشاب...

اضرار جسيمة باطلاق نار على منزل وسيارات في سخنين اضرار جسيمة باطلاق نار على منزل وسيارات في سخنين 2019-08-04 | 10:00:03

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"اقدم مجهولون الليلة الماضية على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف زيمر ثلاثية بنات زوجان هدايا 5 اولاد مستشفى يافيه الخضيرة اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة وادي عارة عرابة تظاهرة نصرة الاقصى ’ القدس بث مباشر آرسنال توتنهام مباراة دوري انجليزي سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة اسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر منداجلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات جبل الشيخ يعج بالزوار جميع انحاء البلاد ثلوج تزلج عائلات منتزه اصابة سليمان فريج مصرع مقتل خرجة شاب كفر قاسم تعرض اطلاق نار مستشفى حادث تحقيق شرطة شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج شرطي متطوع سخنين محطة مسجاف نساء عغربيات علاقة جنسية اغتصاب لائحة اتهام ميدنة عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com