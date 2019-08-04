برشلونة, يبرم, رسميًا, صفقة, جديدة,

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، رسميًا التعاقد مع صفقة جديدة، لدعم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الكتالوني، فإن برشلونة ضم الإسباني جونيور فيربو، ظهير ريال بيتيس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح. ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب الإسباني للجماهير اليوم في مباراة آرسنال على ملعب "كامب نو" ضمن كأس جامبر الودية.وأضاف الموقع أن فيربو انتقل لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليونًا كمتغيرات، كما وضع النادي الكتالوني في عقده 200 مليون كشرط جزائي.وسيكون فيربو، جزءًا من كتيبة الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، التي ستشارك في جولة إعدادية بالولايات المتحدة، وستواجه فريق نابولي مرتين.