برشلونة, يبرم, رسميًا, صفقة, جديدة,

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انتقل نجم يوفنتوس، اليوم الأحد، لصفوف إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات...
علق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على اختيارات اللاعبين في قائمة...
يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لمفاجأة زملائه في الفريق الكتالوني،...
يواصل مانشستر يونايتد بحثه عن صفقة مميزة لدعم صفوفه في خط الوسط خلال الموسم...
قدم داني كارفاخال، ظهير ريال مدريد، الدعم لمدربه زين الدين زيدان علنًا، وذلك بعد...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن كواليس جديدة متعلقة بالانتقال المحتمل...
ينتظر عشاق كرة القدم لحظة بدء الدوريات الأوروبية مجددا بعد توقف بسبب العطلة...
أعلن أرسنال الإنجليزي، الخميس، عن ضم المهاجم الدولي العاجي نيكولا بيبي من ليل...
تسابق إدارة نادي برشلونة الزمن، من أجل تلبية احتياجات الفريق، لاسيما وأن...
اتخذ نيمار قراره النهائي، بشأن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم...