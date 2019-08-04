دالية, الكرمل:اصابة, ام, وطفلها, الرضيع, جراء, انقلاب, سيارة,

طواقم الانقاذ هرعت للمكان وقامت بتخليص الام والطفل , الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى .الشرطة باشرت التحقيق .

اسفر حادث طرق ذاتي على شارع ابو ابراهيم في دالية الكرمل عن اصابة ام وطفلها الرضيع بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة , جراء انقلاب سيارة خصوصية .

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