مصادر:, الجيش, الاسرائيلي, طلب, من, حماس, نشر, عناصرها, على, السياج, الفاصل,

كلمات متعلقةمصادر:, الجيش, الاسرائيلي, طلب, من, حماس, نشر, عناصرها, على, السياج, الفاصل,
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض...
كشفت قناة كان المتلفزة الليلة عن ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبادر الى خطة...
إلتقى سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالطا فادي حنانيا مع وزير خارجية جمهورية...
افاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الامن الدولي "أن...
استشهد مواطن، مساء الجمعة، متأثراً بجروح اصيب بها في قطاع غزة، جراء اطلاق جنود...
أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، بأنه هناك فرصةً حقيقية لإنجاز وحل...
اعتقلت قوات الشرطة، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاء لآخرين...
أدانت حكومات فرنسا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد...
أشار وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بان مدينة القدس اليوم تواجه اخطر...
أكدت الجامعة العربية أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يظل الشعلة التي تضيء...