مصادر:, الجيش, الاسرائيلي, طلب, من, حماس, نشر, عناصرها, على, السياج, الفاصل,

كشفت مصادر اسراىيلية ان المستوى السياسي والامني طلب من حركة حماس نشر عناصرها على الحدود، لمنع التسلل وتكرار عملية خانيونس التي اسفرت عن اصابة ثلاثة جنود برصاص مسلح فلسطبني.

وجاء طلب اسرائيل من خلال رسالة نقلها الوسطاء وفق ما كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت".وطبقا للصحيفة فان الطلب تضمن ان يبقى عناصر حماس على مسافة 100 متر من السياج الفاصل، وقد صدرت تعليمات للجيش بعدم استهداف تلك العناصر القريبة من السياج.