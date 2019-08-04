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تمديد اعتقال المشتبهين من كفرمندا بالضلوع بحادث طرق اسفر عن مقتل شابة



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مددت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم الاحد اعتقال شابين من كفرمندا احدهما قاصر , بشبهة ضلوعهما في الحادث المروع قرب مفرق هموفيل قبل اسبوعين واسفر عن مصرع شابة "25 عاماً"من الكريوت .يشار الى انه حسب الشبهات ان الشابين تركا الشابة تنزف في السيارة وفرا هاربين .


وكانت قد لقيت شابة 25 عاما مصرعها صباح الجمعة 19-07-2019  اثر حادث طرق مروع وسقوط سيارتها في واد قرب شارع 79 باتجاه مفرق الموفيل .

وافيد ان الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث اقر وفاة الشابة متأثرة بجراحها .

وافيد نقلا عن بيان الشرطة ان سائق سيارة فر هاربا من الشرطة بعد ان طلبت منه التوقف في منطقة الكريوت وخلال مطاردته اجتاز اشارات ضوئية حمراء وسط تشكيله خطرا على حياة مستعملي الطريق حتى لحظة وقوع الحادث حيث فر هاربا من السيارة برفقة شاب اخر.


وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم الجمعة انقلبت سيارة على جنبها على الطريق 79 قرب مفترق هموفيل حيث اعلن طواقم طبيه عن وفاة مسافرة في السياره تبلغ من العمر 25 عاما في المكان.
 وفق الشبهات الاولية تبين ان سائق السيارة لاذ بالفرار بعد ان طلب منه افراد الشرطة  ان يتوقف في منطقة الكريوت لك سائق السيارة المشتبه لم يستمع الى تعليمات افراد الشرطة ولاذ بالفرار من المكان وقاد سيارته بشكل متهور فشكل خطرا على مستخدمي الطريق في مسار سفره  وقام باجتياز مفترقات بالرغم من الاشارة الضوئيه الحمراء حتى وقوع حادث الطرق ومن ثم لاذ بالفرار السائق المشتبه ومسافر آخر كان معه على ركضا على الاقدام.
تمديد اعتقال المشتبهين من كفرمندا بالضلوع بحادث طرق اسفر عن مقتل شابة




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