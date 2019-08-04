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بلقيس فتحي تقلد حلا الترك وتقلب انستقرام!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد مواقع التواصل فيديو قديم للفنانة بلقيس فتحي تظهر فيه وهي تقلد إحدى الشخصيات، دون أن تكشف عن اسمها إلا أن البعض أشار أن الفنانة حلا الترك هي المقصودة!.  بلقيس فتحي ظهرت في الفيديو وهي تقلد حركات شخص ما، ورغم أنها لم تذكر هوية الشخص الذي تقلده، إلا أن البعض أشاروا إلى أنها تقلد حلا الترك. 

 انهالت التعليقات على فيديو تقليد بلقيس فتحي بكثافة، فأثنى البعض على حركاتها العفوية والأجواء الطريفة التي تضيفها في الكواليس، بينما لم يخل الأمر من اعتراض البعض على تقليدها لحلا الترك خاصة من محبي الأخيرة الذين لم يعجبهم الأمر.  بلقيس فتحي ظهرت في الفيديو بشكل غريب، حيث اعتمدت على تسريحة Bun على الجانبين، مع ارتدائها لنظارة طبية كبيرة ولم يتضح سبب إطلالتها المختلفة التي تبدو أنها كانت من كواليس عمل ما. ومن المعروف عن بلقيس فتحي أنها من محبي التقليد، وتنشر كثيراً مقاطع فيديو وهي تمزح على طبيعتها وتقوم بحركات عفوية أمام متابعيها.  من جهة أخرى، أثارت بلقيس فتحي الجدل بتغريدة كتبت فيها: “وقت المصالح تجيك الكلاب مشتاقة”، دون أن توضح سبب كتابتها لهذه الكلمات القوية. وواصلت بلقيس فتحي حالة الغموض، فنشرت تغريدة أخرى كتبت فيها: “بعض الأشخاص معرفتهم عبر تويتر هي كنز وبعضهم يصبحون اخوان دنيا،عرفتوا حد من تويتر وصار لكم الأخ والصاحب؟”.
بلقيس فتحي تقلد حلا الترك وتقلب انستقرام!




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