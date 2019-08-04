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رسميا.. نجم يوفنتوس يرحل إلى إيفرتون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتقل نجم يوفنتوس، اليوم الأحد، لصفوف إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر" يعلن فيه عن الصفقة.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الأحد، أن مويس كين، مهاجم يوفنتوس، خضع للفحوصات الطبية في إيفرتون، مشيرا إلى أن الإيطالي الشاب اجتازها بنجاح.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن إيفرتون ويوفنتوس، توصلا لاتفاق يقتضي بدفع النادي الإنجليزي 27.5 مليون جنيه إسترليني لليوفي مقابل التعاقد مع كين.
وسيحصل كين، وفقا للتقارير الصحفية على راتب أسبوعي يصل إلى 52 ألف جنيه إسترليني.
وسجل كين 6 أهداف بقميص يوفنتوس في 13 مباراة، كما لعب 3 مباريات مع منتخب إيطاليا وسجل هدفين.
رسميا.. نجم يوفنتوس يرحل إلى إيفرتون




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