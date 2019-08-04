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اعتقال سيدة وشابين بشبهة ضلوعهم باطلاق النار على العروس في قلنسوة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة ظهر اليوم الاحد سيدة (50عاماً)وشابين(18,24عاماً) بشبهة ضلوعهم باطلاق النار على منزل في قلنسوة الليلة الماضية مما ادى الى اصابة عروس عائدة من سهرة "الحناء"وشقيقتها التوأم بجراح طفيفة .


وجاء في بيان الشرطة انها باشرت التحقيق على الفور ووصلت الى المشتبهين وخلال اعتقالهم تم العثور على ادوات قتالية تم استعمالها في عملية اطلاق النار .

وكانت قد اصيبت شابة بالعشرينيات من عمرها بجراح طفيفة جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة قلنسوة بعد منتصف الليلة الماضية , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة الى مستشفى لينداو .
اعتقال سيدة وشابين بشبهة ضلوعهم باطلاق النار على العروس في قلنسوة




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