اعتقال, شاب, من, الجديدة, المكر, بشبهة, الاعتداء, على, طبيب, ورجال, امن, في, مستشفى, بن, تسيون,

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من جديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال أمن في مستشفى بن تسيون في مدينة حيفا مساء امس السبت .

وقالت الشرطة أنه في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت , تلقت الشرطة بلاغ عن الاعتداء على طبيب ورجلي أمن في مستشفى بن تسيون بمدينة حيفا .وبحسب الشبهات ان الشاب وصل الى المستشفى برفقة زوجته وعلى خلفية جدال حول الخدمة هاجم الشاب الطبيب وهدده كما وقام بالتهجم على رجلي امن وصلا للدفاع عن الطبيب .الشاب اعتقل وتم التحقيق معه وسيتم تقديمه للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله .