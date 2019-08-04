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اعتقال شاب من الجديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال امن في مستشفى بن تسيون



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من جديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال أمن في مستشفى بن تسيون في مدينة حيفا مساء امس السبت .


وقالت الشرطة أنه في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت , تلقت الشرطة بلاغ عن الاعتداء على طبيب ورجلي أمن في مستشفى بن تسيون بمدينة حيفا .

وبحسب الشبهات ان الشاب وصل الى المستشفى برفقة زوجته وعلى خلفية جدال حول الخدمة هاجم الشاب الطبيب وهدده كما وقام بالتهجم على رجلي امن وصلا للدفاع عن الطبيب .
الشاب اعتقل وتم التحقيق معه وسيتم تقديمه للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله .
اعتقال شاب من الجديدة المكر بشبهة الاعتداء على طبيب ورجال امن في مستشفى بن تسيون




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