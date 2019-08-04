الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط أخرى في الخليج الفارسي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن احتجاز ناقلة نفط أخرى قرب جزيرة فارسي بالخليج الفارسي، بحسب القناة الرسمية الإيرانية "العالم". واوضح الحرس الثوري في بيان له، انه اثناء علميات رصد السفن والقوارب في منطقة الخليج الفارسي والتي تأتي بهدف مكافحة تهريب الوقود، بادرت قوارب حرس الثورة وبعد التأكد من صحة المعلومات الى احتجاز سفينة أجنبية كانت محملة بـ 700 ألف لتر من الوقود المهرب ونقلها الى جزيرة فارسي بالتنسيق مع السلطات القضائية والاوامر الصادرة منها.