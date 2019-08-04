الحرس, الثوري, الإيراني, يحتجز, ناقلة, نفط, أخرى, في, الخليج, الفارسي,

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في مدينة دايتون بولاية اوهايو الامريكية تعرض صباح اليوم عشرة اشخاص لاطلاق النار....
أعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر...
أفادت جريدة "القدس العربي" اللندنية السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...
خصص مجلس الأمن جلسته التي عقدها الليلة، النقاش لبحث قضية الأطفال في حالات...
ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن لجنة التخطيط...
أفاد موقع "ديبكا" الإسرائيلي أن الإمارات والسعودية دخلتا في اتصالات سرية مع إيران...
يشير بحث علمي جديد نُشر اليوم إلى أن تغيّر المناخ بفعل النشاطات الإنسانية جعل...
وصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المغرب، في ثاني...
أدرجت السويد لأول مرة "مجتمع عبدة الشياطين" كطائفة دينية جديدة في البلاد، وذلك على...
أفاد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول الجمعة، بأن...