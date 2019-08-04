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اعتقال رجل 58 عاماً من مجدل شمس بشبهة الاعتداء على اخر



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اعتقلت الشرطة فجر اليوم مواطن يبلغ من العمر 58 عاماً من سكان بلدة مجدل شمس بشبهة الاعتداء على مواطن اخر من البلدة مساء الجمعة والتسبب باصابته .


وجاء في البيان أن مواطن بالخمسينيات من عمره من مجدل شمس اصيب بجراح خطيرة ونقل للمستشفى اثر الاعتداء عليه ومهاجمته .
الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت المشتبه وستقوم بتقديمه للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله .
اعتقال رجل 58 عاماً من مجدل شمس بشبهة الاعتداء على اخر




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