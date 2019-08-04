اعتقال, رجل, 58, عاماً, من, مجدل, شمس, بشبهة, الاعتداء, على, اخر,

اعتقلت الشرطة فجر اليوم مواطن يبلغ من العمر 58 عاماً من سكان بلدة مجدل شمس بشبهة الاعتداء على مواطن اخر من البلدة مساء الجمعة والتسبب باصابته .

وجاء في البيان أن مواطن بالخمسينيات من عمره من مجدل شمس اصيب بجراح خطيرة ونقل للمستشفى اثر الاعتداء عليه ومهاجمته .الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت المشتبه وستقوم بتقديمه للمحكمة بطلب تمديد اعتقاله .