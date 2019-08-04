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مشاركة واسعة في مهرجان اسبوع الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بحضور مهيب وبتنظيم راقي ومستوى عالمي , نظم مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة مهرجان اسبوع الرضاعة العالمي , حيث تخلل العديد من المحاضرات والفعاليات .


افتتح المهرجان المميز بكملة مديرة العلاقات العامة ومركزة المهرجان أوديت شومر التي رحبت بالحضور وتمنت للنساء المشاركات يوماَ ممتعاً .

كما وتحدث كل من مدير قسم النساء والولادة د.نقولا فرح , ومديرة غرف الولادة د.عبير سليمان , ومديرة وحدة التغذية الاخصائية علا طه حيث قدمت محاضرة حول التغذية خلال فترة الرضاعة , ومحاضرة للدكتور وسيم سعيد مختص طب حديثي الولادة والخدج . كما وكانت هناك محاضرة حول التوازن النفسي ما بين الحمل والرضاعة قدمتها راغدة زيدان , اما مستشارة الرضاعة عبلة عبدة قدمت محاضرة حول "الرضاعة والعودة للعمل , اما المعالجة الطبيعية سحر ابو احمد تحدثت حول "صحة الجسد اثناء الحمل وما بعد الولادة " , وفي الختام تحدثت دليلة ياور- خوري مساعدة المدير العام حول موضوع حقوق المرأة الحامل والأم وتم تلخيص المهرجان .


تخلل المهرجان جولة في غرف الولادة والعمليات الجديدة في المستشفى , يشار الى أن ادارة المستشفى بالتعاون مع شركات عديدة قاموا بتقديم الهدايا على المشاركات حيث تم عرض عدة منتوجات تخص الرضاعة والنساء بحضور مندوبين عن صيدليات وشرك مستحضرات وادوية الامر الذي لاقى استحسان كبير من قبل المشاركات.


وفي حديث للصنارة نت مع مركزة المهرجان ومديرة العلاقات العامة في المستشفى السيدة اوديت شومر قالت:"كما عودناكم في مستشفى العائلة المقدسة نحن على تواصل دائم مع الجمهور , اليوم يقام مهرجان اسبوع الرضاعة الذي تخلل العديد من الفقرات والمفاجئات اهمها كان بدء العمل في غرف العمليات الجديدة وهذا امر ممتاز للمدينة والمنطقة , حيث لدينا افضل غرف العمليات في البلاد وهذا امر لمصلحة المرضى".

وأضافت:"منذ عام 1998 اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية قرروا تشجيع الرضاعة الطبيعية وقاموا باختيار يوم للرضاعة , نحن في مستشفى العائلة المقدسة هذا العام قكرنا ان نقيمه بشكل واسع وتوجهنا لعدة جهات في المنطقة من اجل الدعم وكان هناك دعم مادي وهدايا عديدة , نفتخر جداً ان هناك لدينا مصالح تدعم بهذا المستوى , بالتعاون بين الادارة والاطباء والممرضات نحاول أن نقدم الافضل دائماً ان كان ذلك في قسم الولادة وجميع الاقسام , دائماً نسعى للافضل من اجل شعبنا واهلنا".




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