تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-04 11:41:23 مشاركة واسعة في مهرجان اسبوع الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة |  2019-08-04 11:14:32 مقتل 10 أشخاص إثر اعتداء اطلاق نار بولاية اوهايو |  2019-08-04 11:11:48 جوارديولا: دي بروين تفوق على صلاح |  2019-08-04 10:38:23 اصابة خطيرة في حادث طرق مروع قرب حيفا |  2019-08-04 10:10:44 آمال صابر: سعيدة بتصوير فيديو كليب مغربي في كولومبيا ومستعدة لعمل مع فنان تونسي |  2019-08-04 10:03:58 حاتم العراقي يفز قلبه بميني البوم من خمس أغنيات وموال |  2019-08-04 10:00:03 اضرار جسيمة باطلاق نار على منزل وسيارات في سخنين |  2019-08-04 09:54:59 اصابة عروس باطلاق نار بعد انتهاء حفل زفافها بمدينة قلنسوة |  2019-08-04 09:25:54 اصابة سيدة بانقلاب سيارة بواد قرب عين ماهل |  2019-08-04 07:00:24 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-08-04 07:00:41 اخر استطلاع للراي العام يشير الى شبه تعادل بين غانتس ونتنياهو و11 مقعداً للمشتركة |  2019-08-04 07:00:17 قتلى بإطلاق نار كثيف في متجر بولاية تكساس |  2019-08-04 07:00:03 فريق الامانة عرابة يحقق كاس بطولة حي الجلمة للتسامح بكرة القدم |  2019-08-03 23:24:49 اصابات واعتقالات في شجار بعين نقوبا |  2019-08-03 20:54:52 اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مقتل 10 أشخاص إثر اعتداء اطلاق نار بولاية اوهايو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في مدينة دايتون بولاية اوهايو الامريكية تعرض صباح اليوم عشرة اشخاص لاطلاق النار. وأفادت وسائل اعلام محلية ان نحو 10 منهم قتلوا، ونقلت عن مصادر في الشرطة قولها ان أحد مطلقي النار ذو بشرة فاتحة وارتدى قناعا. وقامت قوات الأمن بملاحقته، بينما تم اعتقال المشتبه الآخر. ولم تتضح بعد خلفية الحادث، لكنه ارتُكب بعد حادث اطلاق نار آخر في ولاية تكساس بساعات معدودة، ما أدى الى مقتل عشرين شخصا وجرح 26 اخرين.

مقتل 10 أشخاص إثر اعتداء اطلاق نار بولاية اوهايو




كلمات متعلقة

مقتل, 10, أشخاص, إثر, اعتداء, اطلاق, نار, بولاية, اوهايو,

تابعونــا

قتلى بإطلاق نار كثيف في متجر بولاية تكساس قتلى بإطلاق نار كثيف في متجر بولاية تكساس 2019-08-04 | 07:00:17

أعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر...

ملك الاردن يرفض لقاء نتنياهو.. ومصدر اسرائيلي ينفي ملك الاردن يرفض لقاء نتنياهو.. ومصدر اسرائيلي ينفي 2019-08-03 | 14:28:33

أفادت جريدة "القدس العربي" اللندنية السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...

منصور: الأمم المتحدة لم تدرج إسرائيل بـ"قائمة العار" منصور: الأمم المتحدة لم تدرج إسرائيل بـ"قائمة العار" 2019-08-03 | 10:08:01

خصص مجلس الأمن جلسته التي عقدها الليلة، النقاش لبحث قضية الأطفال في حالات...

إسرائيل تخطط لبناء نحو 2400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس إسرائيل تخطط لبناء نحو 2400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس 2019-08-03 | 06:59:46

ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن لجنة التخطيط...

اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران اتصالات سرية للإمارات والسعودية مع إيران 2019-08-03 | 06:56:51

أفاد موقع "ديبكا" الإسرائيلي أن الإمارات والسعودية دخلتا في اتصالات سرية مع إيران...

التغيّرات المناخية في أنحاء أوروبا تجعل موجة الحر أكثر خطورة التغيّرات المناخية في أنحاء أوروبا تجعل موجة الحر أكثر خطورة 2019-08-02 | 19:27:31

يشير بحث علمي جديد نُشر اليوم إلى أن تغيّر المناخ بفعل النشاطات الإنسانية جعل...

كوشنر في المغرب لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط كوشنر في المغرب لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط 2019-08-02 | 18:38:02

وصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المغرب، في ثاني...

السويد تعترف بـعبدة الشيطان طائفة دينية رسمية السويد تعترف بـعبدة الشيطان طائفة دينية رسمية 2019-08-02 | 16:29:01

أدرجت السويد لأول مرة "مجتمع عبدة الشياطين" كطائفة دينية جديدة في البلاد، وذلك على...

لبنان يقرر منع دخول الفلسطينيين من حملة الجوازات الأردنية لبنان يقرر منع دخول الفلسطينيين من حملة الجوازات الأردنية 2019-08-02 | 16:28:02

أفاد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول الجمعة، بأن...

بومبيو: سنستمر فى تطبيق العقوبات ضد إيران بومبيو: سنستمر فى تطبيق العقوبات ضد إيران 2019-08-02 | 14:41:15

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 9 ضحايا عمل طرق شجار كسيفة الناصرة يافا البقيعة الناصرة المجتمع العربي يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا المدارس الاهلية اجرات احتجاجية تحويل مبالغ للمدارس وزارة المعارف الاب عبد المسيح مها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية العثور قنابل على مخلفات الجيش منطقة شمال سخنين مدينة المل حي جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب حصري . الحلقة الاولى مسلسل الخروج رمضان 2016 الصنارة نت شاهدوا اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةاطلاق نار على بيت ام الفحم اصابة امرأة لشرطة تحقق هستدروت نقابة سهيل دياب الناصرة كتلة الجبهةالجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان ثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com