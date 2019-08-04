مقتل, 10, أشخاص, إثر, اعتداء, اطلاق, نار, بولاية, اوهايو,

في مدينة دايتون بولاية اوهايو الامريكية تعرض صباح اليوم عشرة اشخاص لاطلاق النار. وأفادت وسائل اعلام محلية ان نحو 10 منهم قتلوا، ونقلت عن مصادر في الشرطة قولها ان أحد مطلقي النار ذو بشرة فاتحة وارتدى قناعا. وقامت قوات الأمن بملاحقته، بينما تم اعتقال المشتبه الآخر. ولم تتضح بعد خلفية الحادث، لكنه ارتُكب بعد حادث اطلاق نار آخر في ولاية تكساس بساعات معدودة، ما أدى الى مقتل عشرين شخصا وجرح 26 اخرين.