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جوارديولا: دي بروين تفوق على صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على اختيارات اللاعبين في قائمة المرشحين لجائزة الأفضل التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "الجارديان": "لن أتحدث عن أن المرشحين لهذه الجائزة لا يستحقونها، لكنني فوجئت بأن لاعبي فريقي الذين توجوا بـ4 ألقاب في الدوري الإنجليزي لم يرشحوا ولو لمرة واحدة". وأضاف: "ربما الأمر يعتمد على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وعندما نفوز بهذه البطولة سيكون لاعبو فريقنا ضمن قائمة المرشحين". وتابع: "إنهم لا يهتمون في التقييم بالبطولات الأخرى التي تقام على مدار 10 أو 11 شهرًا وهذا غير عادل، فأنا لا أتخيل أن هناك لاعبًا قدم موسمًا أفضل من برناردو سيلفا". وواصل: "خلال 8 سنوات فزنا بأربعة ألقاب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لم يفز أبدًا سيرجيو أجويرو أو دافيد سيلفا أو فينسنت كومباني بلقب أفضل لاعب في إنجلترا".
وأتم: "خلال الموسم قبل الماضي وصلنا إلى 100 نقطة، ومع احترامي لمحمد صلاح، ولكن كيفن دي بروين كان يتفوق عليه ولكنها وجهات نظر".
يذكر أن صلاح توج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا بالموسم قبل الماضي على حساب دي بروين الذي حقق لقب البريميرليج رفقة مانشستر سيتي.
جوارديولا: دي بروين تفوق على صلاح




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