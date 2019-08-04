اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, مروع, قرب, حيفا,

اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية عن اصابة رجل (40عاماً)بجراح خطيرة وشاب وشابة بالثلاثينيات من عمرهم بجراح متوسطة على شارع رقم 70 مفرق الياجور قرب مدينة حيفا صباح اليوم الاحد .

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مشاركة واسعة في مهرجان اسبوع الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة 2019-08-04 | 11:41:23 بحضور مهيب وبتنظيم راقي ومستوى عالمي , نظم مستشفى العائلة المقدسة في مدينة...

اضرار جسيمة باطلاق نار على منزل وسيارات في سخنين 2019-08-04 | 10:00:03 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"اقدم مجهولون الليلة الماضية على...

اصابة عروس باطلاق نار بعد انتهاء حفل زفافها بمدينة قلنسوة 2019-08-04 | 09:54:59 أصيبت شابة بالعشرينيات من عمرها بجراح طفيفة جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة...

اصابة سيدة بانقلاب سيارة بواد قرب عين ماهل 2019-08-04 | 09:25:54 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"تخليص...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2019-08-04 | 07:00:24 الاحد 2019/08/04: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات...

اخر استطلاع للراي العام يشير الى شبه تعادل بين غانتس ونتنياهو و11 مقعداً للمشتركة 2019-08-04 | 07:00:41 يستدل من استطلاع للراي العام اجرته القناة المتلفزة 12 الى شبه التعادل بين حزبي...

فريق الامانة عرابة يحقق كاس بطولة حي الجلمة للتسامح بكرة القدم 2019-08-04 | 07:00:03 حقق فريق الامانة بادارة عبد فايق عاصله كاس بطولة الجلمة للتسامح في عرابة ضمن...

اصابات واعتقالات في شجار بعين نقوبا 2019-08-03 | 23:24:49 وقع مساء السبت شجار عنيف بين عائلتين في بلدة عين نقوبا بالقدس , تخلله القاء حجارة...

اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة 2019-08-03 | 20:54:52 بأجواء من الفرح والبهجة وبمشاركة واسعة من اهالي القرية والشبيبة إختتمت مساء أمس...