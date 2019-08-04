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اصابة خطيرة في حادث طرق مروع قرب حيفا



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اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية عن اصابة رجل (40عاماً)بجراح خطيرة وشاب وشابة بالثلاثينيات من عمرهم بجراح متوسطة على شارع رقم 70 مفرق الياجور قرب مدينة حيفا صباح اليوم الاحد .


ألطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .




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