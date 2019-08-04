آمال, صابر:, سعيدة, بتصوير, فيديو, كليب, مغربي, في, كولومبيا, ومستعدة, لعمل, مع, فنان, تونسي,

كشفت الفنانة المغربية آمال صابر عن سعادتها بنجاح الفيديو كليب الأخير الذي صورته في كولومبيا، والذي مزجت فيه بين اللهجة الريفية المغربية والاسبانية.

وقالت آمال التي اشتهرت بصداقتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنها اختارت الديكور المصري لعملها الفني من خلال إقحام الحضارة المصرية الضاربة في عمق التاريخ لمنح المزيد من الجمالية والإشعاع لعملها الفني، والذي حمل عنوان "زينينو" جمالي.وشددت أمال على كونها بصدد التحضير لعقد ندوة صحافية بالمغرب ستعرف حضور وسائل إعلام مغربية، مصرية، جزائرية، تونسية، ولبنانية، والتي ستكشف من خلالها عن جديدها الفني.ولم تفوت آمال الفرصة دون الإشارة إلى إمكانية انجاز عمل فني مع فنان أو فنانة تونسية تمزج فيه بين اللهجة التونسية واللغة الاسبانية.