حاتم, العراقي, يفز, قلبه, بميني, البوم, من, خمس, أغنيات, وموال,

تحت عنوان "حاتم العراقي 2019" طرح "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي ميني البوم جديد، ضم خمسة أغنيات وموال واحد تعاون بهم مع أهم صناع الأغنية العراقية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، وذلك عبر قناة روتانا في موقع "اليوتيوب"، مجدداً تعاونه معهم بعد نجاح المشتركة في الأعمال السابقة. وحملت الأغنيات الجديدة في "حاتم العراقي 2019" مواضيع متنوعة في الكلمات والوان غنائية يقدمها لأول مرة بصوته، مؤكداً حاتم العراقي أنه سعيد بها وبالتعاون مع الشعراء والملحنين والموزعين وجميع من ساهم في إنجاز هذا العمل من جميع جوانبه. وقد حمل الموال الوحيد في "الميني البوم" عنوان "همس الشفايف" من كلمات حيدر الساعدي، وقال في أدائه:

احب همس الشفايف باخر الليلواحب لهفة عيونك من تجينياذا لاكيك حيل تسلطن الروحولا ترمش صدكني عينيانا من اول صباري وبيك مجنونيا واهس دنيتي وضحكة سنيني..بينما جاءت الأغنيات بعناوين "يفز قلبي" كلمات الشاعر ضياء الميالي، وألحان وتوزيع الفنان حسام كامل، وأغنية "نوم مانمت" من كلمات الشاعر حامد الغرباوي، وألحان حسن فالح، وتوزيع سرمد عز الدين، وأغنية "ماراح أبقى" من كلمات الشاعر حسين الميالي، وألحان أزهر حداد وتوزيع نور هاشم، وأغنية "أول غرامي" من كلمات الشاعر يوسف السوداني وألحان علي بدر وتوزيع محب الراوي، لتكون الأغنية الخامسة بعنوان "خبر فرقاك" من كلمات الشاعر زيدون مؤيد والحان علي بدر وتوزيع عثمان عبود.هذا ويستعد حاتم العراقي لحفلات عيد الأضحى المبارك وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بعد الإنتهاء من توقيع العقود، خاصة وأنها ستكون في أكثر من بلد ومكان.