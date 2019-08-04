حاتم, العراقي, يفز, قلبه, بميني, البوم, من, خمس, أغنيات, وموال,

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كشفت الفنانة المغربية آمال صابر عن سعادتها بنجاح الفيديو كليب الأخير الذي صورته...
نشرت الفنانة السورية أصالة صورة لها عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”، مصحوبة بتعليق...
قبل ان يتم اعلان اسماء الفنانين الاربعة الذي سيكونون ضمن لجنة تحكيم برنامج "ذا...
لا شك ان مسلسل الطائر المبكر حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي وأن البطلين جان...
ألغت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعتها لصفحات "ذو فويس" الخاصة على مواقع...
اطلق النجم الشاب طوني قطان اغنيته الجديدة "يلا" من كلمات والحان وتوزيع طوني قطان...
بمقابلة أجراها الإعلامي جو بو غزالي مع الفنانة السورية رويدا عطية، وبسؤال طرحه...
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، وسام الثقافة...
استطاع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، التغلب على أحزانه على رحيل والده الفنان...
احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها في حفل صغير، حضره زوجها الفنان...