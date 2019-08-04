اضرار, جسيمة, باطلاق, نار, على, منزل, وسيارات, في, سخنين,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"اقدم مجهولون الليلة الماضية على اطلاق النار على منزل وسيارات في مدينة سخنين , مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة في الممتلكات ولم يبلغ عن اصابات بشرية".

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , يشار الى أن مدينة سخنين تشهد في الاونة الاخيرة اعمال عنف واطلاق نار وحرق سيارات