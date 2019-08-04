تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-04 11:41:23 مشاركة واسعة في مهرجان اسبوع الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة |  2019-08-04 11:14:32 مقتل 10 أشخاص إثر اعتداء اطلاق نار بولاية اوهايو |  2019-08-04 11:11:48 جوارديولا: دي بروين تفوق على صلاح |  2019-08-04 10:38:23 اصابة خطيرة في حادث طرق مروع قرب حيفا |  2019-08-04 10:10:44 آمال صابر: سعيدة بتصوير فيديو كليب مغربي في كولومبيا ومستعدة لعمل مع فنان تونسي |  2019-08-04 10:03:58 حاتم العراقي يفز قلبه بميني البوم من خمس أغنيات وموال |  2019-08-04 10:00:03 اضرار جسيمة باطلاق نار على منزل وسيارات في سخنين |  2019-08-04 09:54:59 اصابة عروس باطلاق نار بعد انتهاء حفل زفافها بمدينة قلنسوة |  2019-08-04 09:25:54 اصابة سيدة بانقلاب سيارة بواد قرب عين ماهل |  2019-08-04 07:00:24 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-08-04 07:00:41 اخر استطلاع للراي العام يشير الى شبه تعادل بين غانتس ونتنياهو و11 مقعداً للمشتركة |  2019-08-04 07:00:17 قتلى بإطلاق نار كثيف في متجر بولاية تكساس |  2019-08-04 07:00:03 فريق الامانة عرابة يحقق كاس بطولة حي الجلمة للتسامح بكرة القدم |  2019-08-03 23:24:49 اصابات واعتقالات في شجار بعين نقوبا |  2019-08-03 20:54:52 اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اضرار جسيمة باطلاق نار على منزل وسيارات في سخنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"اقدم مجهولون الليلة الماضية على اطلاق النار على منزل وسيارات في مدينة سخنين , مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة في الممتلكات ولم يبلغ عن اصابات بشرية".


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , يشار الى أن مدينة سخنين تشهد في الاونة الاخيرة اعمال عنف واطلاق نار وحرق سيارات 




كلمات متعلقة

اضرار, جسيمة, باطلاق, نار, على, منزل, وسيارات, في, سخنين,

تابعونــا

مشاركة واسعة في مهرجان اسبوع الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة مشاركة واسعة في مهرجان اسبوع الرضاعة في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة 2019-08-04 | 11:41:23

بحضور مهيب وبتنظيم راقي ومستوى عالمي , نظم مستشفى العائلة المقدسة في مدينة...

اصابة خطيرة في حادث طرق مروع قرب حيفا اصابة خطيرة في حادث طرق مروع قرب حيفا 2019-08-04 | 10:38:23

اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية عن اصابة رجل (40عاماً)بجراح خطيرة وشاب...

اصابة عروس باطلاق نار بعد انتهاء حفل زفافها بمدينة قلنسوة اصابة عروس باطلاق نار بعد انتهاء حفل زفافها بمدينة قلنسوة 2019-08-04 | 09:54:59

أصيبت شابة بالعشرينيات من عمرها بجراح طفيفة جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة...

اصابة سيدة بانقلاب سيارة بواد قرب عين ماهل اصابة سيدة بانقلاب سيارة بواد قرب عين ماهل 2019-08-04 | 09:25:54

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"تخليص...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2019-08-04 | 07:00:24

الاحد 2019/08/04: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات...

اخر استطلاع للراي العام يشير الى شبه تعادل بين غانتس ونتنياهو و11 مقعداً للمشتركة اخر استطلاع للراي العام يشير الى شبه تعادل بين غانتس ونتنياهو و11 مقعداً للمشتركة 2019-08-04 | 07:00:41

يستدل من استطلاع للراي العام اجرته القناة المتلفزة 12 الى شبه التعادل بين حزبي...

فريق الامانة عرابة يحقق كاس بطولة حي الجلمة للتسامح بكرة القدم فريق الامانة عرابة يحقق كاس بطولة حي الجلمة للتسامح بكرة القدم 2019-08-04 | 07:00:03

حقق فريق الامانة بادارة عبد فايق عاصله كاس بطولة الجلمة للتسامح في عرابة ضمن...

اصابات واعتقالات في شجار بعين نقوبا اصابات واعتقالات في شجار بعين نقوبا 2019-08-03 | 23:24:49

وقع مساء السبت شجار عنيف بين عائلتين في بلدة عين نقوبا بالقدس , تخلله القاء حجارة...

اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة 2019-08-03 | 20:54:52

بأجواء من الفرح والبهجة وبمشاركة واسعة من اهالي القرية والشبيبة إختتمت مساء أمس...

يوم العطاء الأول في البعينة نجيدات يوم العطاء الأول في البعينة نجيدات 2019-08-03 | 20:47:43

تحت عنوان دع المكان أنظف مما كان، نظم مجلس محلي البعينة نجيدات، يوم تطوعي اختص في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نعمت الناصرة مدرسة احتفال تخريج الفوج ال 21 مدينة طلابها احتفال تخرج الشقيقتين عبير وفاء ماهر الماجد القدس اختفاءاصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس المهر بريق الذهب صاحبه حموده داهش الفريديس جمال كأس الخيول العربية الاصيلة مصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع تامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء احتراق النار اشتعال شفاعمرو خسائر فادحة طوابق حي الأخضر مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة جوقة الشافعي حلمي مدرسة عكا الفريديس سيارة مواطن قرية مجهولون شرطة تحقيق اضرار اصابات دون جبر حمود يعلن استقالته منتدى السلطات المحلية الدرزية جولس الشركسيتهاني طميش ام الفحم تتظاهر رفضا لانتشار النفايات تراكم قرب المدارس لافتات سيارتها الطلاب بلدية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com