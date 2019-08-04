اصابة, عروس, باطلاق, نار, بعد, انتهاء, حفل, زفافها, بمدينة, قلنسوة,

أصيبت شابة بالعشرينيات من عمرها بجراح طفيفة جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة قلنسوة بعد منتصف الليلة الماضية , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة الى مستشفى مئير في كفار سابا .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , وتبين من التحقيقات الاولية ان الحديث يدور على اطلاق نار على سيارة كانت بداخلها عروس عائدة من سهرة"الحناء" , مما ادى الى اصابتها بجراح طفيفة واصابة شقيقتها التوأم بشظايا الرصاص .