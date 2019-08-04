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اصابة عروس باطلاق نار بعد انتهاء حفل زفافها بمدينة قلنسوة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أصيبت شابة بالعشرينيات من عمرها بجراح طفيفة جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة قلنسوة بعد منتصف الليلة الماضية , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة الى مستشفى مئير في كفار سابا .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , وتبين من التحقيقات الاولية ان الحديث يدور على اطلاق نار على سيارة كانت بداخلها عروس عائدة من سهرة"الحناء" , مما ادى الى اصابتها بجراح طفيفة واصابة شقيقتها التوأم بشظايا الرصاص .
اصابة عروس باطلاق نار بعد انتهاء حفل زفافها بمدينة قلنسوة




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