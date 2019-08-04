اصابة, سيدة, بانقلاب, سيارة, بواد, قرب, عين, ماهل,

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بحضور مهيب وبتنظيم راقي ومستوى عالمي , نظم مستشفى العائلة المقدسة في مدينة...
اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية عن اصابة رجل (40عاماً)بجراح خطيرة وشاب...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"اقدم مجهولون الليلة الماضية على...
أصيبت شابة بالعشرينيات من عمرها بجراح طفيفة جراء تعرضها لاطلاق نار في مدينة...
الاحد 2019/08/04: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات...
يستدل من استطلاع للراي العام اجرته القناة المتلفزة 12 الى شبه التعادل بين حزبي...
حقق فريق الامانة بادارة عبد فايق عاصله كاس بطولة الجلمة للتسامح في عرابة ضمن...
وقع مساء السبت شجار عنيف بين عائلتين في بلدة عين نقوبا بالقدس , تخلله القاء حجارة...
بأجواء من الفرح والبهجة وبمشاركة واسعة من اهالي القرية والشبيبة إختتمت مساء أمس...
تحت عنوان دع المكان أنظف مما كان، نظم مجلس محلي البعينة نجيدات، يوم تطوعي اختص في...