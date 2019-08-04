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اصابة سيدة بانقلاب سيارة بواد قرب عين ماهل



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :"تخليص عالقه في سنوات الاربعين اثر انقلاب سيارتها على الشارع الالتفافي الناصره هار يونا .طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص العالقه بعد ان سقطت سيارتها بواد بمحاذاة الشارع وتم نقلها الى المشفى لتلقي العلاج




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