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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



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الاحد 2019/08/04: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح  اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة




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