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اخر استطلاع للراي العام يشير الى شبه تعادل بين غانتس ونتنياهو و11 مقعداً للمشتركة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستدل من استطلاع للراي العام اجرته القناة المتلفزة 12 الى  شبه التعادل بين حزبي الليكود وكاحول لافان حيث كان  الليكود سيحصل على 30 مقعدا لو اجريت الانتخابات اليوم  وكاحول لافان على 29 مقعدا  ورفض 59% من المستطلعة اراؤهم فكرة تشكيل حكومة وحدة بين الليكود وكاحول لافان . ويستشف من نتائج الاستطلاع ان ايا من الحزبين الكبيرين لن يستطيع تشكيل حكومة برئاسته بدون حزب اسرائيل بيتنا الذي يترأسه افيغدور ليبرمان   وهذه نتائج الاستطلاع :ليكود 30كاحول لافان 29 اليمين الموحد 12 القائمة المشتركة 11 اسرائيل بيتنا 10 يهدوت هتوراة 8 المعسكر الديمقراطي 7 شاس 7 العمل غيشر 6

اخر استطلاع للراي العام يشير الى شبه تعادل بين غانتس ونتنياهو و11 مقعداً للمشتركة




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