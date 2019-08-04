قتلى بإطلاق نار كثيف في متجر بولاية تكساس

أعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان. وقالت شرطة إل باسو في تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، أبقوا بعيدين عن متجر سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور". من جهتها، أعلنت وسائل إعلام محلية أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وولمارت" في المدينة، وفق ما نقلت "فرانس برس". وذكر مسؤولون أن حصيلة الهجوم هي 20 ضحية بين قتيل وجريح، وأنه جرى اعتقال ثلاثة مشبوهين، حسبما ذكرت "فرانس برس". وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر "وولمارت" في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء. والأحد قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاما، أطلق النار في مهرجان للطعام في غيلروي بولاية كاليفورنيا.