قتلى, بإطلاق, نار, كثيف, في, متجر, بولاية, تكساس,

كلمات متعلقةقتلى, بإطلاق, نار, كثيف, في, متجر, بولاية, تكساس,
أفادت جريدة "القدس العربي" اللندنية السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...
خصص مجلس الأمن جلسته التي عقدها الليلة، النقاش لبحث قضية الأطفال في حالات...
ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن لجنة التخطيط...
أفاد موقع "ديبكا" الإسرائيلي أن الإمارات والسعودية دخلتا في اتصالات سرية مع إيران...
يشير بحث علمي جديد نُشر اليوم إلى أن تغيّر المناخ بفعل النشاطات الإنسانية جعل...
وصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المغرب، في ثاني...
أدرجت السويد لأول مرة "مجتمع عبدة الشياطين" كطائفة دينية جديدة في البلاد، وذلك على...
أفاد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول الجمعة، بأن...
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة...
اعلنت لجنة المحكمة العليا في سلطنة عمان، أن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة،...