فريق, الامانة, عرابة, يحقق, كاس, بطولة, حي, الجلمة, للتسامح, بكرة, القدم,

حقق فريق الامانة بادارة عبد فايق عاصله كاس بطولة الجلمة للتسامح في عرابة ضمن مشروع بلد بلا عنف وبادارة سعيد نعامنه وقد جرت مباراة البطولة على ملعب متعدد الاهداف في مدرسة البيروني الابتدائية بين فريق الامانه بادارة عبد فايق عاصله والوفاء بادارة عماد نعامنه وانتهى الشوط الاول بهدف لفريق الامانة واستطاع فريق الوفاء ان يعادل النتيجة الا ان فريق الامانة قدم اداء افضل وسجل فوزا مستحقا وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف لصالح فؤيث الامانة وفوز بكاس بطولة الجلمة لكرة القدم المصغرة.

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