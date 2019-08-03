اصابات, واعتقالات, في, شجار, بعين, نقوبا,

وقع مساء السبت شجار عنيف بين عائلتين في بلدة عين نقوبا بالقدس , تخلله القاء حجارة ومناوشات عنيفه مما ادى الى اصابة عدة اشخاص بينهم افراد من الشرطة .

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اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة 2019-08-03 | 20:54:52 بأجواء من الفرح والبهجة وبمشاركة واسعة من اهالي القرية والشبيبة إختتمت مساء أمس...

يوم العطاء الأول في البعينة نجيدات 2019-08-03 | 20:47:43 تحت عنوان دع المكان أنظف مما كان، نظم مجلس محلي البعينة نجيدات، يوم تطوعي اختص في...

عمير بيرتس في سخنين: لا لهدم البيوت العربية ونعم لإقرار الخرائط الهيكلية 2019-08-03 | 20:45:50 عقد اليوم اجتماعا تشاوريا لقيادة حزب العمل وطاقم الوسط العربي بمدينة سخنين لبحث...

مقتل 31 جنديا سوريا بانفجار في مطار الشعيرات 2019-08-03 | 20:43:03 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن الانفجار الذي وقع في مخزن ذخيرة...

سيدة تطعن فتاة في جسر الزرقاء وحالته متوسطة 2019-08-03 | 17:36:47 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً تعرضت للطعن...

الناصرة:عرض تزلج على عجلات "سكيت" في مراكز التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب 2019-08-03 | 17:56:12 اقيم هذا الاسبوع عرض الحصاد في مركز بايس شيكون العرب التابع لدائرة الثقافة...

اهالي ام الفحم يودعون الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام 2019-08-03 | 14:35:18 ودع اهالي مدينة ام الفحم الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام ودلك بعد ان ودعوا...

ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ 2019-08-03 | 10:18:02 قدمت ادارة حزب "العمل وجيشر" برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس قائمة المرشحين للكنيست...

تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة 2019-08-03 | 10:11:51 جاء في بيان صادر عن سلطة المطافىء لواء الشمال ان حريق كبير اندلع الليلة الماضية في...