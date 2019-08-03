تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-03 23:24:49 اصابات واعتقالات في شجار بعين نقوبا |  2019-08-03 20:54:52 اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة |  2019-08-03 20:47:43 يوم العطاء الأول في البعينة نجيدات |  2019-08-03 20:45:50 عمير بيرتس في سخنين: لا لهدم البيوت العربية ونعم لإقرار الخرائط الهيكلية |  2019-08-03 20:43:03 مقتل 31 جنديا سوريا بانفجار في مطار الشعيرات |  2019-08-03 17:36:47 سيدة تطعن فتاة في جسر الزرقاء وحالته متوسطة |  2019-08-03 17:56:12 الناصرة:عرض تزلج على عجلات "سكيت" في مراكز التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب |  2019-08-03 14:41:59 ميسي يستعد لمفاجأة برشلونة |  2019-08-03 14:40:16 هل تؤثر زيادة الوزن على مخ الإنسان؟ |  2019-08-03 14:38:29 أصالة تتحدث عن الصديقة الخائنة.. والجمهور يتساءل |  2019-08-03 14:35:18 اهالي ام الفحم يودعون الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام |  2019-08-03 14:28:33 ملك الاردن يرفض لقاء نتنياهو.. ومصدر اسرائيلي ينفي |  2019-08-03 14:26:05 منتخب السباحه سخنين يحصد الميداليه البرونزيه |  2019-08-03 10:18:02 ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ |  2019-08-03 10:16:50 ريال مدريد يدفع مانشستر يونايتد نحو نجم برشلونة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابات واعتقالات في شجار بعين نقوبا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع مساء السبت شجار عنيف بين عائلتين في بلدة عين نقوبا بالقدس , تخلله القاء حجارة ومناوشات عنيفه مما ادى الى اصابة عدة اشخاص بينهم افراد من الشرطة .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .

ألشرطة باشرت التحقيق .
اصابات واعتقالات في شجار بعين نقوبا




كلمات متعلقة

اصابات, واعتقالات, في, شجار, بعين, نقوبا,

تابعونــا

اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة اختتام مهرجان ليالي يافة الناصرة 2019-08-03 | 20:54:52

بأجواء من الفرح والبهجة وبمشاركة واسعة من اهالي القرية والشبيبة إختتمت مساء أمس...

يوم العطاء الأول في البعينة نجيدات يوم العطاء الأول في البعينة نجيدات 2019-08-03 | 20:47:43

تحت عنوان دع المكان أنظف مما كان، نظم مجلس محلي البعينة نجيدات، يوم تطوعي اختص في...

عمير بيرتس في سخنين: لا لهدم البيوت العربية ونعم لإقرار الخرائط الهيكلية عمير بيرتس في سخنين: لا لهدم البيوت العربية ونعم لإقرار الخرائط الهيكلية 2019-08-03 | 20:45:50

عقد اليوم اجتماعا تشاوريا لقيادة حزب العمل وطاقم الوسط العربي بمدينة سخنين لبحث...

مقتل 31 جنديا سوريا بانفجار في مطار الشعيرات مقتل 31 جنديا سوريا بانفجار في مطار الشعيرات 2019-08-03 | 20:43:03

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن الانفجار الذي وقع في مخزن ذخيرة...

سيدة تطعن فتاة في جسر الزرقاء وحالته متوسطة سيدة تطعن فتاة في جسر الزرقاء وحالته متوسطة 2019-08-03 | 17:36:47

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً تعرضت للطعن...

الناصرة:عرض تزلج على عجلات "سكيت" في مراكز التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب الناصرة:عرض تزلج على عجلات "سكيت" في مراكز التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب 2019-08-03 | 17:56:12

اقيم هذا الاسبوع عرض الحصاد في مركز بايس شيكون العرب التابع لدائرة الثقافة...

اهالي ام الفحم يودعون الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام اهالي ام الفحم يودعون الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام 2019-08-03 | 14:35:18

ودع اهالي مدينة ام الفحم الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام ودلك بعد ان ودعوا...

ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ 2019-08-03 | 10:18:02

قدمت ادارة حزب "العمل وجيشر" برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس قائمة المرشحين للكنيست...

تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة 2019-08-03 | 10:11:51

جاء في بيان صادر عن سلطة المطافىء لواء الشمال ان حريق كبير اندلع الليلة الماضية في...

مجلس كفركنا يستضيف مسؤولين من وزارة السياحة مجلس كفركنا يستضيف مسؤولين من وزارة السياحة 2019-08-03 | 10:09:46

استمرارا لجلسة سابقة كانت في القدس ومتابعة لملف السياحة استضاف مجلس كفركنا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق هائل قرب نين قرية اطاء طائرات اخماد طواقم منطقة مفتوحة تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل نعمت الناصرة مدرسة احتفال تخريج الفوج ال 21 مدينة طلابها احتفال تخرجمصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش بلدية سخنين اطلاق نار مبنى مجهولون مازن غنايم رئيس استنكار عارم مهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء تجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةسعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياجسر الزرقاء هدية مدرسة حصري الشاملة الجديدة افتتاحها لوحة فنية طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية مانشستر سيتي يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال على أكتاف سان. جيرمان.زبيدي ضياء القريناوي محمد طالبا طب رومانيا حادث طرق مروع جامعة اللد رهط وصول جثمانيهما المطار ياش البلاداعتقال شاب سائق دراجة نارية بشبهة دهس فتاة في ام الفحم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com