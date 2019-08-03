اختتام, مهرجان, ليالي, يافة, الناصرة,

بأجواء من الفرح والبهجة وبمشاركة واسعة من اهالي القرية والشبيبة إختتمت مساء أمس الجمعة ليالي يافة،تحت رعاية مجلس يافة الناصرة المحلي والمركز الجماهيري. المهرجان الذي اقيم في ساحة المركزالجماهيري حي اللقلوم ، ويأتي ختام الليالى التىاستمرت على مدار 3 أيام حيث تم افتتاحها يوم الأربعاءالموافق لتاريخ 31/07/2019 واختتامها ليلة الجمعة .

تخلل المهرجان عروضا فنية وتراثية مختلفة وقد اختتم المهرجان بعرض موسيقي لفرقة "الدام". هذا وقد رحب رئيس المجلس السيد ماهر خليلية بالضيوف الكرام وأهالي البلدة والحضور الكريم وتم تكريم بعض الشخصيات وأضاف قائلا : " لقد تم المهرجان بنجاج كبير ومميز حيث ترك الاثر الطيب في نفوس كل منشارك ولا بد من كلمة شكر لمؤوسسة سينمانا على انتاج المهرجان بمهنية عالية واشكر كل الزملاء الذين وقفوا الىجانبنا ودعموا هذا المشروع خاصة السيدة عبير طه مديرة المركز الجماهيري ونعدكم بالكثير من اجل يافة واهلها والله ولي التوفيق" .