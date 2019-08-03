يوم, العطاء, الأول, في, البعينة, نجيدات,

تحت عنوان دع المكان أنظف مما كان، نظم مجلس محلي البعينة نجيدات، يوم تطوعي اختص في حملة نظافة واسعة النطاق، وشملت اخلاء نفايات المنزلية، اثاث ومواد معدنية وادوات كهربائية وغيرها، كما عملت فرق عمل متطوعة على تنظيف كافة المقابر في البعينة نجيدات، وذلك في مسعى عام لبلدة نظيفة قبل عيد الاضحى المبارك، وشاركت شاحنات وجرارات في يوم النظافة الواسع اضافة لمتطوعين من الشبيبة، نادي طه حسين ومجموعة المتطوعين في المجلس المحلي. وانطلق فرق العمل من بناية المجلس المحلي صباحا، حيث تم تقسيم البلدة على 10 مناطق عمل انجزت فيها عمليات نظافة في احياء عديدة، على ان يتواصل العمل لإنهاء ما لم يتم انجازه خلال اليوم. وقال رئيس المجلس المحلي، منير حموده:" املنا في بلدنا كبير جدا، الطريق طويل وطريق الالف ميل يبدأ بخطوة، نحن نسعى لان نصل في بلدنا الى مستوى عال من النظافة والحفاظ على البيئة، ان ديننا الحنيف وضع النظافة في مكانة عالية من الايمان، وانني لاعتز ولافتخر بكل من تطوع في هذا اليوم، فالتطوع علاوة على قيمته العالية فهو يرسخ مفاهيم الانتماء والتآخي والوحدة في هذا البلد، نعم لا زال امامنا الكثير لإنجازه ولكنني فخور جدا بما انجز هذا اليوم وفخور بمن تطوع في هذا اليوم، وانني لأتعهد ان اقدم ما استطعت لتعزيز العلاقة بين المجلس المحلي والمواطن.