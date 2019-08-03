يوم, العطاء, الأول, في, البعينة, نجيدات,

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بأجواء من الفرح والبهجة وبمشاركة واسعة من اهالي القرية والشبيبة إختتمت مساء أمس...
عقد اليوم اجتماعا تشاوريا لقيادة حزب العمل وطاقم الوسط العربي بمدينة سخنين لبحث...
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن الانفجار الذي وقع في مخزن ذخيرة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً تعرضت للطعن...
اقيم هذا الاسبوع عرض الحصاد في مركز بايس شيكون العرب التابع لدائرة الثقافة...
ودع اهالي مدينة ام الفحم الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام ودلك بعد ان ودعوا...
قدمت ادارة حزب "العمل وجيشر" برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس قائمة المرشحين للكنيست...
جاء في بيان صادر عن سلطة المطافىء لواء الشمال ان حريق كبير اندلع الليلة الماضية في...
استمرارا لجلسة سابقة كانت في القدس ومتابعة لملف السياحة استضاف مجلس كفركنا...
جاء في بيان صادر عن مستشفى الناصرة الانجليزي:نعمل في الانجليزي للحمل والولادة...