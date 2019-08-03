عمير, بيرتس, في, سخنين:, لا, لهدم, البيوت, العربية, ونعم, لإقرار, الخرائط, الهيكلية,

عقد اليوم اجتماعا تشاوريا لقيادة حزب العمل وطاقم الوسط العربي بمدينة سخنين لبحث اخر التطورات والمشاكل التي تعصف بالمجتمع العربي خاصة والمجتمع الإسرائيلي عامة, هذا وطالب احسان خلايله مرشح حزب العمل من رئيس الحزب عضو الكنيست عمير بيرتس بالتدخل لوقف سياسة هدم البيوت بالوسط العربي والدرزي والبدوي والعمل على الحد من العنف الذي يعصف بالمجتمع العربي كل يوم. ومن ناحيته وعد السيد عمير بيرتس بالتدخل فورا امام الجهات المختصة لوقف سياسة هدم البيوت والعمل على تجميد أوامر هدم البيوت والتخطيط لتنظيم مهني وجذري للمشكلة بالتعاون مع رؤساء السلطات المحلية العربية والدرزية والبدوية , واكد السيد بيرتس ان المجتمع العربي هو مجتمع شريك وعنصر هام بالمجتمع الإسرائيلي وله كامل الحقوق وسنقوم بالتدخل امام الجهات المختصة من اجل إيجاد حل جذري لمشكلة هدم البيوت وافة العنف الخطيرة وقانون القومية. احسان خلايله :- اشكر السيد عمير بيرتس لتفهمه مشاكل المجتمع العربي وأتمنى ان يجد حلا لمشكلة هدم البيوت وافة العنف المستشرية بمجتمعنا للأسف. سنعمل ليل نهار من اجل إيصال هموم وآلام مجتمعنا العربي لكافة الجهات والمسؤولين بالدولة.