سيدة, تطعن, فتاة, في, جسر, الزرقاء, وحالته, متوسطة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً تعرضت للطعن في بلدة جسر الزرقاء ظهر اليوم السبت ووصفت حالته بالمتوسطة .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الفتاة لمستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج , واضاف بيان الشرطة أنه من التحقيقات الاولية تبين أن الحديث يدور عن سيدة قامت بطعن الفتاة وهربت من المكان , الشرطة تقوم بالبحث عن السيدة .