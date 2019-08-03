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سيدة تطعن فتاة في جسر الزرقاء وحالته متوسطة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً تعرضت للطعن في بلدة جسر الزرقاء ظهر اليوم السبت ووصفت حالته بالمتوسطة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الفتاة لمستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج , واضاف بيان الشرطة أنه من التحقيقات الاولية تبين أن الحديث يدور عن سيدة قامت بطعن الفتاة وهربت من المكان , الشرطة تقوم بالبحث عن السيدة .
سيدة تطعن فتاة في جسر الزرقاء وحالته متوسطة




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